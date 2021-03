PS5, nuovo report: entrate record nel 2021? Sony concede un bonus ai dipendenti giapponesi

In base alle stime di vendita di PS5 e all'enorme domanda proveniente dai principali mercati videoludici internazionali, per i giornalisti di NHK il 2021 sarà un anno particolarmente roseo per Sony.

L'ultimo report finanziario stilato dalla redazione di NHK osserva infatti come, alla luce dell'eccezionale accoglienza riservata alla console next gen di Sony, il colosso tecnologico giapponese dovrebbe registrare un utile netto di circa 10 miliardi di dollari per l'attuale anno fiscale (che si concluderà il 31 marzo), con un potenziale margine di crescita ancora superiore per l'anno fiscale 2021/2022.

A detta di NHK, saranno le divisioni Gaming e Intrattenimento a trainare i guadagni dell'azienda nipponica nel corso dei prossimi mesi, in conseguenza dell'arrivo sul mercato di nuove scorte di PS5 per tutto il 2021 e del non secondario aumento della domanda di contenuti multimediali (come musica, film e anime) da fruire in casa, una crescita che, come possiamo facilmente intuire, si lega all'emergenza Coronavirus e alle disposizioni per il distanziamento sociale.

L'aumento dell'utile netto delle disioni Games and Network Services che si sta già verificando e che, con ogni probabilità, si protrarrà almeno fino al prossimo anno fiscale spinge così i vertici di Sony a concedere un sostanzioso bonus ai propri dipendenti giapponesi. Il premio in questione corrisponderà a 6,9 mensilità dello stipendio e sarà superiore a quello contrattato dall'azienda con i sindacati, a dimostrazione della fiducia nutrita da Sony nel vendere oltre 7,6 milioni di PS5 entro marzo 2021.