PS5, nuovo rumor: Sony sta per lanciare dei controller DualSense con diverse colorazioni?

Mentre in rete prosegue il dibattito per la class action sul drifting del DualSense, i giornalisti di AreaJugones condividono una nuova indiscrezione legata al controller di PlayStation 5 e alle strategie commerciali della divisione gaming di Sony.

Dopo aver correttamente previsto l'arrivo di Battlefield V tra i giochi PS Plus gratis di maggio, redazione del portale videoludico spagnolo riferisce infatti di aver contattato una fonte interna di Sony e di aver appreso da quest'ultima che l'azienda giapponese, molto presto, lancerà due modelli inediti del DualSense.

Stando alla "gola profonda" citata dal team di AreaJugones, i nuovi prodotti della linea di accessori PlayStation 5 proporrà due varianti cromatiche del controller next gen: il primo modello sarà caratterizzato dalla doppia colorazione rossa e nera (supponiamo per la scocca e la parte centrale), mentre la seconda vedrà il pad di PS5 assumere una tinta (o un pattern) che "unisce il nero al grigio".

L'indiscrezione dei giornalisti iberici non viene accompagnata da render o immagini leak ma dalla sola descrizione dei colori predominanti di ciascun modello, di conseguenza non sappiamo quale potrebbe essere l'aspetto finale di questi controller.

Speriamo quindi di scoprire al più presto cosa bolle in pentola dalle parti di SIE. Nel frattempo, perché non date un'occhiata al video del DualSense Everyeye Edition realizzato in collaborazione con Enrico "Berta" Bertagnoli?