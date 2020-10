PS5: il nuovo Share Factory Studio è gratis sul PS Store e supporterà 4K, 60fps e HDR

Nel corso delle ultime ore è apparso sulla nuova versione del PlayStation Store quella che sembra essere una versione riveduta e corretta di Share Factory che prende il nome di Share Factory Studio.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta del programma che consente ai possessori di una console PlayStation di modificare in svariati modi i propri filmati di gioco per poi condividerli sui social. L'applicazione in questione ha già una pagina ufficiale sullo store ufficiale Sony, grazie al quale è già stato possibile apprendere alcune delle caratteristiche che la contraddistingueranno. Sappiamo ad esempio che Share Factory Studio godrà del supporto ai filmati a risoluzione 4K, ai 60 fotogrammi al secondo e all'HDR. Tramite questo programma potremo aggiungere sticker, testo, effetti sonori, filtri, effetti fotocamera e altro per poi condividere il risultato su YouTube, Twitter o Game Base. Oltre a supportare la nuova PlayStation Camera, che permette di scattare foto ed inserirle nei video, l'applicazione dà anche la possibilità di importare video, immagini, musica e suoni tramite periferiche USB.

Al momento è già possibile aggiungere Share Factory Studio alla propria raccolta ma il software si potrà utilizzare solo su PlayStation 5 a partire dal 12 novembre 2020, ovvero la data d'uscita americana della console. Ciò significa che in Italia potremo iniziare a condividere le nostre creazioni dal 19 novembre 2020.

A proposito di PS Camera, sapevate che è ora possibile richiedere gratuitamente l'adattatore per utilizzare PSVR su PS5?