PS5, un nuovo spot sulle esclusive ribadisce che Horizon Forbidden West uscirà nel 2021

L'ultimo PlayStation State of Play ha aggiornato tutti i videogiocatori sui nuovi giochi in arrivo su PS5 sviluppati dalle terze parti, ma come ben sanno gli acquirenti della console di nuova generazione, Sony ha in serbo per loro anche una nutrita schiera di esclusive e qualche partnership.

L'ultimo spot di casa PlayStation è dedicato ad alcuni dei più grandi giochi in uscita su PS5 nel corso del 2021 e oltre, a partire da un'esclusiva del calibro di Ratchet & Clank Rift Apart destinata ad arrivare sul mercato l'11 giugno 2021. Spazio poi a Gran Turismo 7, che purtroppo ha recentemente ricevuto un rinvio: inizialmente previsto questo anno, il simulatore automobilistico di Polyphony Digital non vedrà la luce prima del 2022. Lo spot prosegue con un'altra grande esclusiva estremamente attesa, Horizon Forbidden West: alcuni rumor circolati in rete negli ultimi giorni hanno parlato di un rinvio del gioco al 2022, ma il filmato promozionale conferma che la nuova avventura di Aloy uscirà nella seconda metà del 2021 su PlayStation 4 e PS5, in linea con le parole del boss Jim Ryan in persona.

Lo spot si conclude con Grand Theft Auto 5, il cui aggiornamento per PS5 è attualmente in fase di lavorazione e privo di una data d'uscita. Non si tratta di un'esclusiva, ma i giocatori potranno aspettarsi un'iniziativa unica: contemporaneamente al lancio del gioco, Rockstar metterà a disposizione anche una versione stand alone di GTA Online che potrà essere riscattata gratis da tutti i giocatori PS5 entro i primi tre mesi dalla pubblicazione!