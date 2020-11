PS5, il nuovo spot in italiano ha per protagonisti Rick e Morty

PlayStation 5 è finalmente arrivata sul mercato (anche se tra mille difficoltà), ma la macchina del marketing non può certamente fermarsi. L'ultima iniziativa promozionale di Sony coinvolge Adult Swim e due dei personaggi più iconici del momento: Rick e Morty!

Lo spot pubblicitario si distingue per la tipica ironia dissacrante della serie televisiva, e vede il povero Morty impegnato a decantare le lodi del nuovo hardware di Sony, caratterizzato da tempi di caricamento rapidissimi, e delle funzionalità del DualSense, munito di tecnologie come il feedback aptico e i grilletti adattivi. Il tutto mentre Rick, tra un rimprovero e l'altro, conta la montagna di soldi che gli ha dato Sony per realizzare la pubblicità... Lo spot ci è piaciuto così tanto che abbiamo deciso di riproporlo con i sottotitoli in italiano, in modo da renerlo appetibili per tutti quanti. Lo trovate in cima a questa notizia, fateci sapere cosa ne pensate!

Rick e Morty non sono certamente nuovi al mondo PlayStation, dal momento che sono già stati protagonisti di un'avventura tutta loro per PlayStation VR, intitolata Rick and Morty: Virtual Rick-ality. Dal genio degli stessi autori della serie televisiva è inoltre nato Trover Saves the Universe, un'avventura spaziale con supporto opzionale alla Realtà Virtuale con un eroe che non appare molto entusiasta di dover salvare l'universo.