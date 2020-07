PS5 e Xbox Series X, show e State of Play, ancora rumor: spuntano possibili date

Inevitabile e inesorabile, scorre il tempo in direzione del momento in cui Sony e Microsoft alzeranno definitivamente il sipario su tutti i dettagli che coinvolgeranno il lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X.

All'appello mancano infatti ancora informazioni essenziali, quali, ad esempio, il prezzo degli hardware next gen. In attesa di comunicazioni ufficiali, non si arresta il rincorrersi di rumor legati a nuovi eventi in dirittura di arrivo. A condividere un possibile calendario di ciò che attende gli appassionati di videogiochi nel mese di agosto giunge da Jeff Grubb, di Venture Beat.

Aggiornando il suo ormai noto calendario di eventi estivi, quest'ultimo colloca il tanto chiacchierato State of Play PS5 di agosto in una finestra temporale ben precisa, ai cui confini troviamo le date di mercoledì 5 e martedì 11. Ma non è tutto: spunta infatti anche un riferimento a un "Xboxing Day", evidentemente riconducibile a un nuovo show dedicato a Xbox Series X. In questo caso, la finestra temporale è molto più ampia, e si colloca tra martedì 11 e sabato 22 agosto. Di recente, Phil Spencer ha invitato il pubblico ad attenersi novità su Xbox Series X ad agosto, ma nulla di ulteriore è stato annunciato.



In chiusura, segnaliamo che, tuttavia, non sempre le anticipazioni fornite da Jeff Grubb si sono rivelate poi fondate: invitiamo dunque, come sempre in caso di rumor, ad attendere eventuali conferme ufficiali.