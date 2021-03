PS5 di nuovo in vendita in Italia da GameStopZing, affrettatevi prima del sold-out

A sorpresa, PlayStation 5 è tornata disponibile per l'acquisto da GameStopZing, nel momento in cui scriviamo la console Sony è disponibile ma per entrare sul sito bisogna mettersi in coda e aspettare il proprio turno prima di poter procedere con l'acquisto.

Finalmente PS5 è tornata ed è ora disponibile per l'acquisto sul nostro sito! Disponibile anche in versione bundle con 2 giochi + secondo Controller DualSense + Funko Pop Fortnite Love Ranger!

PS5 nuove scorte da GameStopZing

La versione standard sembra essere già sold-out mentre il bundle con PlayStation 5, due giochi, secondo controller DualSense e statuina Funko Pop Fortnite Love Ranger è ancora disponibile per l'acquisto online sul sito di GameStopZing. Chi vi scrive è attualmente in coda, la pagina afferma genericamente che "c'è molta affluenza, ma tra poco arriverà il tuo turno", ricordatevi che aggiornando la pagina perderete la priorità acquisita, vi consigliamo quindi di non chiudere la pagina per evitare di dover ricominciare la coda.

Non sappiamo quante scorte GameStopZing abbia a disposizione per i consumatori, dunque vi consigliamo di mettervi in fila solo ed esclusivamente se interessati all'acquisto della console. Fateci sapere qui sotto nei commenti come è andata, siete riusciti a comprare la PS5 da GameStopZing?