PS5: nuovo video privato avvistato su YouTube, annuncio del prezzo in arrivo?

Microsoft ha ormai svelato tutto quello che c'è da sapere su data d'uscita e prezzo di Xbox Series X e sta ora a Sony fare il proprio annuncio per PS5. In attesa che accada qualcosa, c'è chi sostiene di aver visto un nuovo video privato sul canale YouTube ufficiale di PlayStation.

A svelare questo interessante dettaglio è l'account Twitter GermanStrands, utente che raramente si dà ad anticipazioni ma che solitamente riesce a prevedere correttamente ciò che sta per accadere. Non a caso è stato proprio questo profilo, che vanta il follow di Hideo Kojima e Sony Santa Monica Studio, ad anticipare la data d'annuncio dell'evento dedicato ai giochi PS5 con svariate ore d'anticipo. Va precisato che la comparsa di un nuovo video privato sul canale potrebbe avere tanti significati e non è detto che il filmato sia proprio quello che tutti stanno aspettando, ovvero il reveal di data d'uscita e prezzo della console di prossima generazione. In ogni caso l'attesa non dovrebbe essere tanto lunga e dopo l'ondata di informazioni diffusa dal colosso di Redmond è improbabile che Sony decida di non passare al contrattacco.

Vi ricordiamo che proprio questa mattina è stato svelato il bollino sulla copertina per i giochi PlayStation 4 con upgrade gratis a PS5.