PS5 occupa molto spazio? Avrebbe potuto essere più grande: ne parla il designer

Con l'esordio della next-gen, Sony porta sul mercato un hardware dalle dimensioni importanti, con specifiche che qualificano PS5 come la console più grande del mondo.

Un primato sicuramente peculiare, sul quale sono stati di recente svelati ulteriori retroscena. Nel corso di un'interessante intervista concessa al The Washington Post, il Senior Art Director Yujin Morisawa - responsabile della definizione del design di PlayStation 5 - ha infatti confermato che in origine l'hardware doveva essere ancora più imponente. "Quando ho iniziato a disegnarla, - racconta il professionista nipponico - era molto più grande, anche se non sapevo che cosa avevano intenzione di fare gli ingegneri. È piuttosto divertente che siano stati proprio gli ingegneri a dirmi che era troppo grande. Quindi alla fine ho dovuto comprimerla un po' rispetto al design tracciato nella prima bozza".



Col tempo e le rifiniture apportate nel corso del processo di creazione di PS5, la console ha infine assunto le sembianze che oggi conosciamo. Nel discutere delle reazioni del pubblico al reveal dell'hardware, Yujin Morisawa ha dichiarato di essere stato divertito dai meme e dai confronti creati dal pubblico nel corso degli ultimi mesi. "Non sono offeso né nulla del genere. - ha assicurato - Apprezzo davvero molto il modo in cui le persone ci stanno scherzando. Non penso sia una cosa negativa. Credo si tratti di energia positiva".



In attesa del lancio, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una ricca analisi della line-up di lancio di PlayStation 5.