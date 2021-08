PS5: lo State of Play del 12 agosto è stato rinviato a settembre?

Roberto Serrano' è stato tra i primi, insieme a Jeff Grubb, a parlare di uno State of Play di Sony in programma per giovedì 12 agosto, ad oggi però nessuna conferma è arrivata da parte di PlayStation.

A quanto pare l'evento in questione potrebbe essere stato spostato a settembre, come affermato inizialmente da Grubb e poi confermato da Serrano', il quale ha interpellato una sua fonte per averne conferma: "l'evento PlayStation di un'ora potrebbe essere stato spostato dal 12 agosto al mese di settembre, lasciando comunque in programma uno State of Play di 30 minuti o meno per il 12 agosto. O viceversa."

Serranno' afferma poi che "alcune sorprese sono dietro l'angolo, restate connessi", non è chiaro però a cosa si riferisca esattamente. Per quanto Serrano' abbia un track record non particolarmente positivo, il suo contatto sembra essere affidabile, si tratta di uno YouTuber francese piuttosto apprezzato in patria per i suoi video gameplay e le interviste a membri dell'industria videoludica.

In ogni caso al momento tutto tace e nessun evento (grande o piccolo che sia) è stato annunciato da Sony per il 12 agosto, manca ancora qualche giorno alla data indicata e le cose potrebbero quindi cambiare, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni in merito.