PS5: State of Play la prossima settimana con Gran Turismo 7 e Horizon? Spunta la data

Non sappiamo se Sony parteciperà alla Gamescom di fine agosto ma apparentemente la compagnia ha comunque qualcosa da comunicare al suo pubblico e per questo starebbe organizzando uno State of Play per la prossima settimana.

A dirlo è James Jarvis, responsabile video del gruppo Future e produttore del Future Games Show e dei Golden Joystick Awards. Secondo quanto riportato, Sony annuncerà oggi uno State of Play per il 19 agosto, durante l'evento in questione ci sarà spazio per un nuovo gameplay di Horizon Forbidden West con annuncio del rinvio al 2022, inoltre sarà possibile dare uno sguardo esteso a Kena Bridge of Spirits (inizialmente atteso per fine agosto e rinviato poi a settembre), non mancheranno novità su Gran Turismo e infine arriverà "un annuncio a sorpresa" non meglio identificato.

Questa la scaletta postata da James Jarvis, non abbiamo conferme a riguardo ma sempre secondo la fonte l'annuncio del prossimo State of Play è previsto per la giornata di oggi, martedì 10 agosto, Sony dovrebbe dunque comunicare la data e l'orario esatto (presumibilmente le 22:00 o le 23:00, ora italiana) nelle prossime ore, quasi certamente nel pomeriggio.

Uno State of Play estivo dovrebbe servire per fare chiarezza sulla lineup autunnale di PlayStation, al momento piuttosto sguarnita di grandi esclusive.