PS5: State of Play la prossima settimana? Sony aggiorna il banner sui profili social

Si continua a parlare di un presunto State of Play previsto per il 19 agosto e sebbene Sony non abbia ancora annunciato nulla in merito, emergono alcuni possibili indizi sull'esistenza dell'evento.

PlayStation ha aggiornato il banner di copertina sulla maggior parte dei suoi profili social e questo potrebbe voler significare la volontà di dare una rinfrescata ai canali di comunicazione in vista di uno showcase, ma si tratta solamente di supposizioni.

Altra teoria che rafforza l'ipotesi di uno State of Play imminente è quella legata all'annuncio di Call of Duty Vanguard, apparentemente previsto per il 19 agosto, proprio la data rumoreggiata per il nuovo evento targato PlayStation. E' possibile che i due avvenimenti siano collegati e del resto per lo State of Play si parla (oltre alla presenza di Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e Kena Bridge of Spirits) di "una sorpresa finale" che potrebbe essere proprio il reveal di Call of Duty.

Al momento si tratta di congetture e come detto Sony non ha annunciato uno State of Play per la prossima settimana, se lo showcase si terrà davvero il 19 agosto però l'annuncio ufficiale non dovrebbe essere troppo lontano e potrebbe avvenire tra oggi e domani o al più tardi il 16 o 17 agosto.