PS5 è in offerta anche in Italia! Il bundle con God of War Ragnarok costa 70 euro in meno

Giusto ieri ci mostravamo amareggiati nell'apprendere dello sconto su PS5 offerto ai soli videogiocatori spagnoli. In realtà bastava solo avere un po' di pazienza, perché alla fine Sony ha volto il suo sguardo anche all'Italia offrendo anche a noi una promozione su PlayStation 5, seppur differente da quella applicata in Spagna.

Sony ha scelto di scaldare ulteriormente quest'infuocato mese di luglio tagliando il prezzo del bundle contenente PlayStation 5 e God of War Ragnarok. Per un periodo di tempo limitato e presso i rivenditori autorizzati, il pacchetto può essere acquistato a 549,99 euro, con uno sconto dell'11% sul prezzo di listino che ammonta a 619,99 euro. La console inclusa nel bundle è quella standard, munita dunque di lettore di dischi Blu-ray. Da una rapida ricerca si evince che rivenditori come Euronics e GameStop si sono già adeguati al prezzo, ma vi consigliamo di monitorare anche altri siti e di fare un colpo di telefono al vostro negozietto di fiducia.

In offerta allo stesso prezzo di 549,99 euro c'è anche il bundle con PS5 e Call of Duty: Modern Warfare II, che ha invece subito un taglio di 50 euro a partire dal costo di listino di 599,99 euro: questo pacchetto lo abbiamo trovato in sconto su PlayStation Direct, GameStop, Euronics e MediaWorld.

Sony vi ha quindi concesso una doppia possibilità, non dovete far altro che scegliere tra God of War Ragnarok e COD: preferite fare piazza pulita degli dei norreni nei panni di un dio greco o battagliare a suon di proiettili con i vostri amici online?

Ai nostri colleghi videogiocatori spagnoli le cose sono andate diversamente, dal momento che in questi giorni possono approfittare di un ben più lauto sconto di 100 euro sulla versione liscia di PlayStation 5, proposta a 449,99 euro anziché 549,99 euro. In questo modo, oltre a risparmiare di più, hanno anche la libertà di scegliere il gioco da accoppiare alla console.