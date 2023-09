PS5 in offerta ma non in Italia: Sony taglia ancora il prezzo della console

Sony ha tagliato il prezzo di alcuni bundle PlayStation 5 in Nord America, abbassando il prezzo dei pacchetti PS5 con Call of Duty Modern Warfare II, Horizon Forbidden West e Final Fantasy XVI, proseguendo dunque nella politica di sconti temporanei per la sua console.

I bundle in questione passano da 539.99 dollari a 489.99 dollari, con uno sconto quindi di 50 dollari sul prezzo di listino, offerta valida su PlayStation Direct e altri rivenditori aderenti. Al momento la promozione non è valida in Italia (e in generale, in Europa) ma chissà che non possano esserci novità in merito nelle prossime ore, dall'inizio dell'estate Sony ha tagliato più volte il prezzo di PS5 in vari paesi (Italia compresa) e la speranza dunque è che nuove offerte PlayStation 5 possano arrivare con l'inizio dell'autunno.

Sono in molti a pensare che Sony voglia svuotare velocemente i magazzini per lasciare spazio alla tanto rumoreggiata (ma mai confermata) PlayStation 5 Slim, secondo alcuni rumor in arrivo durante i mesi autunnali, sicuramente in tempo per gli acquisti natalizi.

Al momento però tutto tace da Sony e la compagnia non ha mai annunciato l'arrivo di un nuovo modello di PlayStation 5: questo autunno arriverà però PlayStation Portal insieme alle nuove cuffie Pulse Elite e agli auricolari Pulse Explore, tre accessori che andranno ad ampliare la famiglia hardware PlayStation.