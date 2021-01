PS5 offerte: compra un gioco nuovo da GameStopZing, con l'usato lo paghi la metà

GameStopZing lancia una nuova promozione PlayStation 5 come parte del volantone GSZ di gennaio 2021, l'offerta vi permetterà di acquistare un gioco nuovo per PS5 e di pagarlo la metà semplicemente riportando indietro un gioco usato per la stessa console.

Vi basterà andare in negozio e acquistare un gioco PS5 dal prezzo massimo di 75.98 euro, portando indietro un gioco usato per PlayStation 5 valido per la promozione riceverete subito uno sconto del 50%, offerta valida solo per i possessori di GSZ+ e solamente per il mese di gennaio, non sappiamo se la promo verrà rinnovata anche nei mesi successivi.

Tra i giochi PS5 che rientrano nella fascia di prezzo indicata troviamo ad esempio Outriders Day One Edition, Control Ultimate Edition, Hitman 3, Riders Republic, Far Cry 6 Yara Edition Esclusiva GameStop, Werewolf The Apocalypse Earthblood, Guilty Gear Strive, Hogwarts Legacy, Yakuza Like a Dragon, Back 4 Blood Special Edition, Balan Wonderworld, Blood Bowl 3, Deathloop, Dynasty Warriors 9 Empires, Gotham Knights, Tennis World Tour 2, Suicide Squad Kill The Justice League e tantissimi altri giochi in uscita.

Il consiglio è quello di recarvi (equipaggiati con mascherina e rispettando le distanze di sicurezza) nel punto vendita a voi più vicino, il personale è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimenti.