PS5 Offerte: Immortals Fenyx Rising in sconto su Amazon

Immortals Fenyx Rising per PlayStation 5 è la nuova offerta del giorno su Amazon Italia, la versione next-gen del gioco Ubisoft è in promozione nell'esclusiva Limited Edition, non disponibile presso altri rivenditori.

Immortals Fenyx Rising Limited Edition costa 39.99 euro, offerta valida solo per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Questa edizione speciale include oltre al gioco anche il Pacchetto Armi Benedette di Orione che vi darà accesso a quattro armi extra:

Spada : questa lama è abbastanza affilata da tagliare una stella del firmamento. Persino le costellazioni temono l'eroe che impugna questa spada

Ascia : anche la più bella delle stelle cadenti è invidiosa dell'arco di quest'ascia leggendaria

Arco : brandisci il cosmico potere di una stella cadente quando scocchi le tue frecce

Ali Prisma: ogni singola ciocca di ciascuna ciocca di ciascuna piuma contiene tutti i colori dell'arcobaleno. Queste ali sono l'orgoglio di Dedalo

Una buona occasione per recuperare uno dei giochi più acclamati dello scorso anno anche in vista del lancio del nuovo DLC di Immortals, Myths of the Eastern Realm, disponibile su tutte le piattaforme dal 25 marzo. L'offerta di Amazon è valida solo per oggi, dunque se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi e il gioco torni ad essere venduto a prezzo pieno.