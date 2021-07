PS5 offerte: risparmia su Ratchet & Clank Rift Apart da GSZ portando indietro il tuo usato

GameStopZing lancia una nuova promozione PS5 dedicata a uno dei giochi più acclamati per la console next-gen di Sony: parliamo naturalmente di Ratchet & Clank Rift Apart, acquistabile per un periodo limitato a prezzo scontato portando indietro il tuo usato.

Acquistando Ratchet & Clank Rift Apart potrete risparmiare 35 euro per ogni gioco PS5 valido per la promozione riportato in negozio. GameStopZing ricorda che "tutte le promozioni con ritiro di prodotto usato sono riservate ai possessori di GSZ+ qualsiasi livello", inoltre i giochi devono essere integri, funzionanti e completi di custodia e libretto d'uso.

Dal sito di GameStopZing potete verificare la validità dei vostri giochi usati, la promozione è valida solo in negozio fino al 4 agosto compreso. Una bella occasione per acquistare la nuova avventura di Ratchet & Clank e risparmiare riportando in store i giochi usati per PlayStation 5, per ogni singolo gioco riportato otterrete una valutazione di 35 euro che verrà scalata dal costo di Ratchet & Clank Rift Apart, per maggiori chiarimenti potete rivolgervi allo staff del punto vendita a voi più vicino.

Recentemente sono stati eletti i vincitori del contest GSZ dedicat a Ratchet & Clank Rift Apart, un concorso grafico che ha permesso agli artisti più talentuosi di farsi notare dalla community di GameStopZing.