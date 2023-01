PS5 oggi acquistabile da GameStop: nuovo drop l'11 gennaio 2023

Buone notizie per gli appassionati desiderosi di godersi i nuovi giochi PlayStation 5 in arrivo nel 2023, ma che ancora non posseggono l'hardware di casa Sony.

Nel corso della giornata di oggi, la console di nuova generazione sarà infatti acquistabile presso lo store online di GameStop Italia. In data mercoledì 11 gennaio 2023, la nota catena videoludica prevede di rendere nuovamente disponibili diverse unità di PlayStation 5, che gli acquirenti più fortunati potranno inserire nel proprio carrello.

Come ormai di consueto per la catena commerciale, le modalità di acquisto delle unità di PS5 saranno illustrate in diretta sul Canale Twitch ufficiale di GameStop Italia. L'appuntamento, in particolare, è fissato per le ore 15:00 in punto della giornata odierna. Le unità proposte riguarderanno PS5 Digital Edition, ovvero il modello della console privo di lettore ottico. Segnaliamo inoltre che - ancora una volta - l'hardware non potrà essere acquistato singolarmente, ma solamente all'interno del bundle proposto da GameStop Italia.



A differenza dei drop precedenti organizzati dalla catena, quello previsto per quest'oggi vedrà però una novità importante. GameStop ha infatti annunciato che sarà proposto un Accesso Anticipato Esclusivo per i membri GameStop Pro Club. Maggiori dettagli saranno condivisi durante la diretta sul Canale Twitch ufficiale di GameStop.