PS5: da oggi si può liberare spazio su SSD grazie alla PlayStation App

Sony continua silenziosamente a lavorare sull'applicazione ufficiale PlayStation, il cui ultimo aggiornamento ha introdotto una nuova funzione che farà la gioia di tutti i possessori di PlayStation 5.

Fino ad oggi, infatti, l'unica azione che i giocatori potevano eseguire da remoto tramite il proprio smartphone/tablet consisteva nell'avvio di un download. Da oggi, invece, tramite l'applicazione ufficiale è possibile accedere ad una sezione che permette la gestione della memoria di archiviazione. In parole povere, aggiornando la PS App all'ultima versione e collegandola al vostro account è permesso eliminare giochi, applicazioni e file multimediali (screenshot e video) da remoto. Si tratta di un'ottima funzionalità non solo per chi vuole tenere sempre un po' di spazio libero in vista del prossimo acquisto, ma anche per chi è intenzionato ad avviare un nuovo download da remoto e non può farlo per via della mancanza di spazio a sufficienza.

A proposito di novità, vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore è approdata sul PlayStation Store l'applicazione ufficiale per PlayStation 5 di YouTube TV, servizio in streaming piuttosto popolare in America che consente di accedere ad una moltitudine di canali sportivi e non solo.