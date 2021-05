PS5: 'oltre 25 giochi in sviluppo con molte IP inedite', svela Hermen Hulst

Intervenuto nello speciale di Wired per i sei mesi dal lancio di PS5, il massimo esponente dei PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha ribadito l'impegno di SIE nel perseguire varietà e sperimentazione su PlayStation 5 svelando un importante dettaglio sul numero dei titoli attualmente in sviluppo sulla console next gen.

L'ex dirigente di Guerrilla Games divenuto nel novembre del 2019 il nuovo responsabile dei Sony Worldwide Studios (poi rinominati come PlayStation Studios) ha affrontato l'argomento nel corso della chiacchierata scambiata con i giornalisti di Wired, sottolineando come "c'è un'incredibile quantità e varietà di giochi in sviluppo, da team provenienti da diverse regioni. Ci sono videogiochi grandi e progetti relativamente minori, ma tutti di generi diversi".

Il massimo rappresentante delle sussidiarie videoludiche di Sony spiega inoltre che l'intera galassia di software house first party è impegnata nella realizzazione di "più di 25 titoli per PlayStation 5": di questi, sempre a detta di Hulst, quasi la metà andranno a inaugurare delle proprietà intellettuali "completamente nuove".

Naturalmente, Hermen Hulst ha preferito non condividere ulteriori dettagli sui titoli attualmente in sviluppo per PS5, sui giochi che sono destinati a uscire anche su PlayStation 4 o tantomeno sulle IP già note che riceveranno dei sequel o degli spin-off.