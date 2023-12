PS5 e oltre: Sony brevetta un sistema di difficoltà adattiva che cambia in tempo reale

Mentre in rete si continua a discutere delle specifiche leak di PS5 PRO, sui social rimbalza la notizia del nuovo sistema adattivo di difficoltà che cambia in tempo reale recentemente brevettato da Sony.

La documentazione allegata al brevetto depositato dal colosso tecnologico giapponese descrive appunto un "sistema di calibrazione adattivo della difficoltà dei videogiochi basato sulle competenze degli utenti in ambienti virtuali": si tratterebbe perciò di una funzionalità evoluta che, nelle intenzioni di Sony, dovrebbe soppiantare gli attuali livelli di difficoltà per fare spazio a un sistema dinamico che modifica in tempo reale la complessità delle sfide proposte ai singoli utenti in funzione della loro effettiva bravura.

Sempre dai documenti del brevetto di Sony emergono i parametri specifici influenzati da questo sistema adattivo di difficoltà, come la velocità di movimento, i danni arrecati dai nemici, il numero di avversari da affrontare, la reattività dell'IA di boss e nemici minori o la forza del proprio alter-ego. L'adozione di questo sistema dovrebbe quindi consentire agli utenti PlayStation di accedere a un'esperienza di gioco in grado di aderire quasi perfettamente al proprio livello di esperienza, e questo a prescindere dalla tipologia di titolo giocato o dal contesto (eccezion fatta per le modalità multiplayer PvP, s'intende).

Solo con il tempo, ad ogni modo, capiremo se e come verrà implementato questo nuovo sistema adattivo di difficoltà, proprio come nel caso del brevetto di Sony sui giochi riavviabili da qualsiasi punto.