PS5 e oltre: una tecnologia per riconoscere l'utente che impugna il controller

La tecnologia fa passi da giganti e il progresso non s'arresta mai. Lo stesso vale per Sony, che ha lavorato per dotare il Dualsense - il controller di PS5 - di funzionalità all'avanguardia come il feedback aptico e i grilletti adattivi. La compagnia giapponese, però, già pensa al futuro, come dimostra un brevetto recentemente depositato.

Molto spesso le console vengono condivise da più persone - componenti di una stessa famiglia o semplicemente amici - che, di conseguenza, utilizzano profili differenti per giocare. Con un documento depositato il 6 febbraio di quest'anno e pubblicato il 20 agosto, Sony ha registrato una nuova tecnologia volta al riconoscimento automatico dell'utilizzatore del controller e la selezione del profilo corrispondente.

A tal proposito, nell'Abstract si parla di "uno o più sensori configurati per rilevare le interazioni con il controller da parte dell'utente e una trasmittente configurata per trasmettere dati di telemetria basati sull'output di uno o più sensori", al fine di riconoscere l'identità dell'utente e consentire l'accesso automatico al suo profilo personale sulla console. La tecnologia sarà in grado di riconoscere "una o più interazioni caratteristiche dell'utente con il controller", in modo da selezionare il profilo esatto.

Nel documento, in ogni caso, non viene descritta la natura del sensore, né ci viene data un'idea della tipologia di interazioni riconoscibili. Un risultato del genere, secondo noi, potrebbe essere ottenuto anche con un sensore di impronte digitali, oggigiorno presente su un'ampia varietà di smartphone e notebook. Il documento lascia intendere che tale tecnologia potrebbe essere usata anche sul PlayStation Move, oltre che sul controller classico. Non sappiamo, in ogni caso, quando e se verrà effettivamente applicata. La vedremo anche su PlayStation 5? Sony non l'ha mai menzionata in relazione al DualSense, quindi è possibile che dovremo attendere i prossimi anni.