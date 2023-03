PS5, quante ore giocate a ogni titolo? Il conteggio automatico non è preciso

Tra le nuove feature del firmware 7.0 di PlayStation 5 ha trovato spazio un rinnovato sistema di visualizzazione del numero di ore giocate su ciascun titolo avviato sulla console.

In seguito all'installazione della patch, è ora sufficiente scorrere tra le icone dei singoli videogiochi per veder apparire una stima del tempo trascorso su ciascuno di essi. Sono però molti gli utenti che stanno segnalando una generale imprecisione del sistema di calcolo delle ore di gameplay. I valori proposti dal sistema di calcolo di PS5 risultano infatti spesso molto lontani dalla realtà, con deviazioni piuttosto inspiegabili. Anche per i giochi che richiedono una costante connessione al PSN il problema sembra persistere.



Al momento, non vi sono dichiarazioni in merito da parte di Sony e non è chiaro se il sistema di monitoraggio delle attività di PlayStation 5 sarà in futuro oggetto di una più marcata revisione. Per il momento, i giocatori interessati a tener traccia delle ore trascorse su ogni titolo faranno meglio ad affidarsi a uno strumento personalizzato.



Nel frattempo, ricordiamo che la dirigenza di Sony ha di recente confermato la volontà di raggiungere l'ambizioso obiettivo di ben 60 milioni di PlayStation 5 distribuite in tutto il mondo entro la fine dell'anno fiscale attualmente in corso.