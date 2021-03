PS5 in oro 24 carati, l'unboxing della console da 9.000 euro

Lo YouTuber MM7Games ha speso circa 9.000 euro per acquistare una PlayStation 5 in oro 24 carati, la console finalmente è nelle sue mani e ovviamente non poteva mancare un unboxing completo di questa PS5 in edizione speciale.

Il pacchetto include non solo la console ma anche un controller DualSense e un Headset Wireless Pulse 3D entrambi rivestiti in oro 24 carati, si tratta lo ricordiamo di un prodotto unico dal momento che PS5 e gli accessori sono personalizzati in base alle richieste dell'acquirente.

Non è tutto oro però quello che luccica, dal momento che riuscire a toccare la console senza "sporcarla" con le impronte digitali è molto difficile inoltre il DualSense pesa molto di più rispetto al solito in quanto completamente ricoperto d'oro. Volete anche voi una console completamente in oro? In questo caso potete acquistarla da Truly Exquisite, boutique britannica specializzata in accessori di lusso, l'azienda ha prodotto 250 pezzi in varie edizioni, tra cui modelli in oro giallo, oro rosa e platino, con prezzi che partono da 9.000 euro.

Chiaramente non è un prodotto alla portata di tutti, non solo per i costi ma anche per la tiratura limitata. E voi cosa ne pensate? Comprereste una PS5 in oro oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.