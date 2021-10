PS5 in oro massiccio a oltre 300.000 dollari: la proposta di Caviar

Con PS5 diventata la console Sony venduta più rapidamente in UK e la carenza di scorte di console di nuova generazione destinata a protrarsi anche per il prossimo anno, i giocatori in cerca di una PlayStation 5 potrebbero essere attirati dall'acquisto di edizioni speciali.

Anche se forse quelle proposte da Caviar risultano un po' "troppo" speciali per le tasche della community videoludica. Il noto marchio ha infatti deciso di confezionare tre speciali varianti di PlayStation 5 realizzate in oro giallo a 18 o 24 carati. La proposta di lusso prevede la possibilità di optare per i seguenti modelli:

PS5 in oro massiccio , con case realizzato interamente nel metallo prezioso. La console è stata prodotta in edizione limitata, con soli cinque pezzi esistenti, ognuno dei quali proposto alla cifra di 352.770 dollari , equivalenti a circa 305.000 euro al cambio odierno;

, con case realizzato interamente nel metallo prezioso. La console è stata prodotta in edizione limitata, con soli cinque pezzi esistenti, ognuno dei quali proposto alla cifra di , equivalenti a circa 305.000 euro al cambio odierno; PlayStation 5 placcata oro , versione "economica" del precedente modello di PS5 Caviar. In questo caso, l'oro utilizzato è a 24 carati e gli hardware prodotti sono ben 99, mentre il prezzo si limita a 12.750 dollari , circa 11.000 euro al cambio odierno;

, versione "economica" del precedente modello di PS5 Caviar. In questo caso, l'oro utilizzato è a 24 carati e gli hardware prodotti sono ben 99, mentre il prezzo si limita a , circa 11.000 euro al cambio odierno; PlayStation 5 Golden Rock, realizzata con ben 3,8 kg d'oro 18 carati. I pezzi prodotti sono ben nove, con ogni unità proposta al prezzo di 366.310 euro, equivalenti a circa 317.000 euro al cambio odierno;

Direttamente in calce a questa news, potete osservare delledelle console brandizzate Caviar, con tanto di DualSense coordinato.