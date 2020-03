PS5: oscillazioni per il titolo Sony alla Borsa di New York dopo la presentazione

Nella giornata di ieri Sony ha rivelato le caratteristiche tecniche di PlayStation 5 con un video pre-registrato che ha svelato molti dettagli sulla nuova console della casa giapponese. La reazione dei mercati finanziari al reveal non è stata però inizialmente positiva.

Il titolo Sony Corporation alla Borsa di New York chiude la giornata alle 21:07 con un valore pari a 54.79 dollari, numerose le oscillazioni, dall'apertura a 53.41 dollari si passa al picco massimo di 58.10 dollari nel primo pomeriggio fino ad arrivare al valore minimo di 52.08 dollari poco dopo la presentazione delle specifiche della console. In prima serata il titolo chiude a 54.79 dollari in calo rispetto ai 55.20 dollari del 17 marzo.

Da segnalare però come data la delicata situazione internazionale dovuta all'epidemia globale di Coronavirus le oscillazioni potrebbero essere dovute anche ad altri fattori e non necessariamente alla presentazione di PlayStation 5. Molte piazze finanziare sono attualmente chiuse (pensiamo ad esempio alla Borsa di Zurigo) proprio a causa dell'emergenza Covid-19 ed è dunque difficile avere un raffronto completo dell'andamento su tutti i mercati internazionali.

Sono oltre 70.000 i dislike al video di presentazione PS5 caricato da Sony sul canale YouTube ufficiale PlayStation, la presentazione di Mark Cerny era certamente molto tecnica e poco scorrevole in alcuni punti, bisogna però ricordare che questo intervento era originariamente stato programmato per la GDC di San Francisco, un palco dedicato agli addetti ai lavori e non al pubblico di massa.