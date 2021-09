PS5 si può pagare a rate nei negozi e online in Italia?

Sono in molti a domandarsi se sia possibile acquistare la PlayStation 5 a rat, la nuova console Sony ha un prezzo che potrebbe portare molte persone a voler optare per un pagamento rateale, ma è possibile farlo nel nostro paese?

La risposta è sì, tutte le principali catene ed i grandi siti di eCommerce come Amazon permettono di pagare la PlayStation 5 a rate. Le modalità sono ovviamente diverse in base al rivenditore e all'istituto di credito al quale la catena si appoggia, in ogni caso è necessario generalmente presentare la domanda di finanziamento ed allegare i documenti richiesti come l'ultima busta paga oppure il CUD dell'anno precedente. Chiaramente, ogni situazione è estremamente variabile e quindi vi consigliamo di chiedere lumi all'assistenza clienti del negozio dal quale state comprando la PlayStation 5.

Amazon ad esempio permette di effettuare pagamenti rateali tramite il programma Cofidis di CreditLine, dilazionando gli acquisti con pagamento rateale spesso a tasso zero. Non esiste ad oggi un programma di abbonamento stile Xbox All Access per Xbox Series X/S e dunque ogni rivenditore adotta precise regole in merito ai finanziamenti ed ai pagamenti rateali, in linea generale però è possibile pagare la PS5 a rate come qualsiasi altro bene di consumo, come i televisori, gli smartphone o gli elettrodomestici.