PS5: pagina preordine online anche su Amazon Australia, ci siamo?

Nei mesi scorsi le pagine preordine di PS5, giochi e accessori hanno fatto la loro comparsa su Amazon in Italia, Francia, Germania, Canada e altri paesi, da pochissime ore anche su Amazon Australia.

Fino a qui nulla di strano, certo il tempismo è sospetto visto che si parla di una apertura dei preordini di PS5 prevista proprio per la giornata di oggi, lunedì 13 luglio. Che tutti i principali rivenditori internazionali si stiano effettivamente preparando a mettere in vendita la console nelle prossime ore?

Difficile dirlo, certo è che su Amazon Australia ha lanciato tanti prodotti nello stesso momento, oltre alla console (in versione Standard e Digital Edition) troviamo anche il DualSense, la basetta di ricarica per il controller, la Camera, il Pulse 3D Headset, il telecomando Media Remote e vari giochi PS5 come NBA 2K21, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls, Ratchet & Clank, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West e Returnal.

I prezzi dei prodotti non sono noti ma come detto a stupire è il tempismo, dunque continueremo a monitorare la situazione e vi aggiorneremo non appena Sony annuncerà ufficialmente data di uscita, prezzo e apertura dei preordini di PlayStation 5.