PS5: le pagine social si aggiornano per pubblicizzare la console next-gen

La macchina del marketing di Sony si è definitivamente messa in moto, e nella giornata di ieri ha regalato a tutti i giocatori in trepidante attesa di PlayStation 5 altro materiale con cui sognare.

A pochi mesi dal lancio mancano ancora informazioni reputate vitali dai più, ossia la data di lancio e il prezzo, ma la pubblicazione del nuovo spot TV di PS5 e il nuovo giro di dichiarazioni degli sviluppatori in merito all'importanza del Tempest 3D AudioTech Audio e dell'SSD iperveloce di PlayStation 5 suggeriscono che l'attesa potrebbe terminare da un momento all'altro. Come se non bastasse, per pubblicizzare al meglio la console di prossima generazione Sony ha anche dato una rinfrescata ai suoi profili social su Facebook e Twitter, impostando come copertina l'immagine che potete visionare in calce a questa notizia. Sulla destra campeggia PS5 con accanto il nuovo DualSense, accompagnate dal già celebre slogan "Play has no limits", il gioco non ha limiti. Sulla sinistra, le key art di tre delle esclusive next-gen più attese in assoluto, ovvero Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West e Demon's Souls.

Anche se alcuni indizi sembrano puntare alla messa in onda di un nuovo PlayStation State of Play nel corso di questo mese, non è arrivata ancora nessuna comunicazione ufficiale da Sony. Ciò che è certo, è che in vista del futuro la compagnia giapponese intende velocizzare la pubblicazione di esclusive su PS5.