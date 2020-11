PS5: il papà di Smash Bros illustra pregi e difetti della console nextgen

In una lunga intervista concessa ai Famitsu, il creatore dell'iconica serie nintendiana di Smash Bros, Masahiro Sakurai, ha confermato di aver acquistato una PlayStation 5 e condiviso la sua esperienza con la nuova console di Sony per illustrare quelli che, a suo giudizio, ne rappresentano i pregi e i difetti maggiori.

Ai microfoni della nota testata videoludica giapponese, il papà di Smash Bros. ha esordito nel suo discorso ricordando come "non so come ma sono riuscito a procurarmi una PS5 al lancio! Prima di tutto, c'è da dire che è una grande console, in tutti i sensi! Potevo collocarla nello scaffale sotto la TV ma pensando al calore che emette, ho preferito posizionarla dietro alla televisione per garantirgli uno spazio più ventilato".

Sakurai discute anche dell'esperienza utente e del suo "primo contatto" con l'interfaccia di PS5: "Utilizzandola ho pensato subito a quanto fosse agile e rapida. Anche nei caricamenti, a seconda della situazione, è sorprendentemente veloce ed è proprio questa sensazione di ritmo che non si ferma mai ad essere davvero meravigliosa. Certo, al lancio non è che ci sono poi molti giochi nextgen, ma posso sempre divertirmi coi titoli PS4, tant'è che il primo gioco con cui ho tenuto a battesimo PS5 è stato The Ninja Warriors. Peccato solo per le cartelle delle app che sono separate".

Con la schiettezza che lo contraddistingue, Sakurai ha poi discusso di quello che, a suo dire, è il difetto principale della console nextgen Sony, ossia lo spazio di archiviazione disponibile su PS5: "L'SSD interno, a voler essere sinceri, è piccolo. Il mio è già pieno. Tolto lo spazio occupato dal sistema operativo, quanta memoria rimane, 600 GB? Ho una PS4 PRO con un disco rigido da 2TB e già con quello mi trovo spesso a eliminare dati per fare spazio ai giochi".

In ultima analisi, il boss dell'ultimo Super Smash Bros Ultimate afferma che "sono molto soddisfatto da PS5! Penso che questo sia soltanto l'inizio di una lunga relazione, voglio davvero divertirmici. Una volta finita questa carenza di scorte, penso proprio che in molti l'apprezzeranno e che tutto ciò durerà nel tempo".