PS5, parla Jim Ryan: c'è ancora molto da svelare, il CEO focalizzato sui giochi

Il Presidente e CEO di Sony PlayStation, Jim Ryan, ha concesso alla redazione di GamesIndustry una lunga e corposa intervista. Tra le tematiche trattate, anche la futura PlayStation 5.

In merito all'esordio della console Sony di prossima generazione, Jim Ryan ha un approccio ottimista, in particolare grazie ai feedback ricevuti da sviluppatori e publisher. Questi ultimi, riporta il CEO, hanno infatti evidenziato una grande facilità di programmazione su PlayStation 5, descritta come "ben oltre ogni altra esperienza che loro hanno avuto su qualsiasi altra piattaforma PlayStation". Jim Ryan ha inoltre sottolineato come, nonostante i dettagli sulla console già condivisi nel corso di quest'anno, vi sia ancora molto da annunciare su PlayStation 5. Il CEO e Presidente di Sony PlayStation ha dichiarato ai microfoni di GamesIndustry di starsi particolarmente concentrando sui giochi "che determineranno il destino di PlayStation 5, così come fanno con ogni piattaforma".



Nel corso di un'ulteriore intervista, lo ricordiamo, Jim Ryan ha annunciato importanti cambiamenti nella struttura organizzativa di casa PlayStation. Nella giornata odierna, giovedì 7 novembre, è stato infatti annunciato che l'europeo Hermen Hulst è il nuovo responsabile dei Worldwide Studios. In aggiunta, è stato confermato un cambio di ruolo per Shuhei Yoshida, pronto a dedicarsi alle relazioni tra PlayStation ed il settore dello sviluppo indipendente.