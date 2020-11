PS5, parla Shroud: lo streamer deluso dall'assenza di supporto a mouse e tastiera

Alla vigilia dell'arrivo di PlayStation 5 nel Vecchio Continente, sono molti gli aspetti e le feature su cui la community videoludica si sta attualmente esprimendo.

Tra le personalità coinvolte dal passaggio generazionale, figurano ovviamente anche gli streamer attivi nell'universo del gaming. Tra questi ultimi, troviamo anche il noto Michael "Shroud" Grzesiek, che ha recentemente pubblicato un Tweet dedicato proprio alla nuova console in arrivo in casa Sony. Come potete verificare dai cinguettii disponibili direttamente in calce a questa news, il content creator si è in particolare detto deluso dall'assenza di un sopporto a mouse e tastiera su PlayStation 5. Una feature che avrebbe desiderato, ma che, almeno al momento, Sony non ha scelto di rendere disponibile sul proprio hardware.



Non è da escludere che su questo fronte possano giungere nuovi aggiornamenti in futuro: del resto il colosso videoludico si è detto disposto anche a valutare il supporto alla risoluzione a 1440p su PS5. In attesa di eventuali aggiornamenti, c'è qualche fetaure o funzione che sperate possa essere aggiunta da Sony sulla console nella fase post lancio? PS5 sarà disponibile in Europa a partire da domani, giovedì 19 novembre. Molte catene hanno avviato la distribuzione del prodotto ai clienti, mentre Amazon Italia ha inviato le prime PS5 preordinate.