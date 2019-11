PS5, parla Tomohiko Sho di Omega Force: 'il concetto di caricamento potrebbe svanire'

Jim Ryan, CEO e Presidente di Sony PlayStation, ha recentemente dichiarato che c'è ancora molto da svelare su PlayStation 5. Nel corso degli ultimi mesi, tuttavia, il colosso videoludico ha offerto alcune anticipazioni sulle caratteristiche della console.

Alle prime rivelazioni hanno fatto seguito un ampio numero di riflessioni su quelle che potrebbero essere le potenzialità offerte da PlayStation 5, con molti addetti ai lavori che hanno concentrato, in particolar modo, la propria attenzione sulle novità che potrebbero essere apportate dall'SSD della piattaforma Sony. Sulla materia si è recentemente espresso anche Tomohiko Sho, producer e director di Warriors Orochi 4 Ultimate.

Lo sviluppatore, parte del team di Omega Force, ha discusso della futura PS5 nel corso di un'intervista concessa alla redazione di GamingBolt. Riferendosi al nuovo SSD, Sho ha sottolineato come, a suo parere, "[... il concetto di caricamento come lo conosciamo oggi scomparirà quasi totalmente o del tutto. Naturalmente - prosegue - questo è un grande passo avanti in termini di comodità, e noi speriamo di vedere un'esperienza di gameplay senza precedenti creata dalla possibilità di cambiamenti istantanei di scena".



Sul tema della next-gen si è recentemente espressa anche Tencent, che ha evidenziato la grande importanza del ray tracing su PS5 e Xbox Scarlett.