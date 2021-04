PS5, i passi in avanti compiuti dal packaging: è completamente riciclabile

Negli ultimi cinquant'anni l'uso dei materiali plastici è aumentato di ben venti volte, ma secondo i dati raccolti dal One Blue Ocean Project di Sony, solamente il 9% di essi viene riciclato. Per questo motivo, il colosso giapponese ha tenuto a specificare che PlayStation 5 viene distribuita in un packaging completamente riciclabile.

Nel 2020 Sony Corporation ha delineato il piano Green Management 2025 impegnandosi ad eliminare qualsiasi materiale plastico dalle confezioni dei propri prodotti entro il 2025, un passo indispensabile da compiere verso l'obiettivo stabilito di divenire una compagnia ad impatto zero entro il 2050. Il packaging delle periferiche di PlayStation 4, ad esempio, includeva almeno il 70% di PET riciclato, ma con PlayStation 5 Sony ha deciso di non scendere a compromessi, riducendo al minimo l'utilizzo di materiale plastico per rendere il packaging completamente riciclabile.

Le confezioni della console di nuova generazione non includono polistirene espanso per attutire gli urti, bensì inserti e cuscini di carta. I cavi di plastica sono stati sostituiti da cavi di carta, e dove possibile sono state rimosse le classiche bustine di plastica. Non ci sono più le finestre trasparenti per mostrare il prodotto all'esterno, inoltre tutte le scatole interne sono chiuse con linguette pieghevoli, non con la colla. In questo modo, ogni confezione di PS5 può essere considerata per il 93-99% del suo peso libera da materiali plastici. Nel 2021 Sony testerà anche l'inclusione di polipropilene riciclato a partire da rifiuti industriali.

A proposito della console vera e propria, segnaliamo che oggi è stato pubblicato l'aggiornamento di aprile per PS5.