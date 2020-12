PS5: perché Hermen Hulst dei PlayStation Studios la tiene capovolta?

Nell'ultimo video condiviso sui social, il boss dei PlayStation Studios, Hermen Hulst, conferma di aver deciso di collocare in posizione orizzontale la sua PlayStation 5... ma dal lato sbagliato!

Il simpatico siparietto di cui si è reso protagonista (a quanto sembra, del tutto involontariamente) il dirigente Sony è avvenuto durante l'ultimo filmato pubblicato da Hulst sulle pagine del suo profilo Twitter.

Nel video, il co-fondatore di Guerrilla Games e nuovo responsabile dei Sony Worldwide Studios (e quindi dei PlayStation Studios) mostra infatti il suo gatto mentre reagisce in maniera ilare alle scene di gioco di Bugsnax su PS5. Come evidenziato da coloro che hanno ammirato per primi il video in questione, la postazione da gioco approntata da Hulst presenta una PlayStation 5 collocata in orizzontale ma al contrario o, se vogliamo, "di schiena". Il filmato è stato editato e ripubblicato sul profilo social, ma la community di ResetEra ha testimoniato il tutto scattando le foto che immortalano il tutto e non lasciano davvero adito a dubbi.

Per evitare che gli utenti incappino in un simile errore e posizionino la console in orizzontale ma dal verso sbagliato, i progettisti di Sony hanno inserito due tacche in plastica nella scocca per indicare, appunto, il punto esatto in cui dover inserire i ganci della base. Per approfondire l'argomento, qui trovate il video di uno youtuber che mostra come montare la base di PS5 in orizzontale.