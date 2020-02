PS5 più performante di Xbox Series X? Lo lascerebbero intendere i dev-kit attuali

Anche se la storia videoludica ci ha ampiamente insegnato che la potenza elevata non rappresenta un valore decisivo per il successo di una console, i giocatori sono incredibilmente curiosi di scoprire cosa c'è sotto il cofano delle console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Mentre Sony e Microsoft continuano a mantenere il più stretto riserbo al riguardo, un professionista del settore verificato ha detto la sua sulle pagine del forum di NeoGAF, dove è conosciuto con il nickname di BGs. Stando alle informazioni in suo possesso, attualmente PlayStation 5 risulterebbe essere più performante di Xbox Series X. Tale stato delle cose, in ogni caso, potrebbe non perdurare fino al lancio di Natale 2020, dal momento l'informazione sarebbe basata sui dev-kit distribuiti agli sviluppatori all'inizio del mese di gennaio. "All'inizio dell'anno PlayStation 5 era quella che offriva le migliori performance", scrive BGs. "Non so se la situazione sia cambiata con i nuovi dev-kit, non ho accesso a quest'informazione al momento e personalmente credo che non l'avrò fino alla prossima estate".

Nonostante ciò, l'utente ha precisato che le differenze tra le due console potrebbero essere davvero minime, al punto che molti giocatori potrebbero non notarle affatto. Il successo, secondo lui, dipenderà in larga parte dalla ludoteca: "Questa generazione NON sarà quella delle differenze grafiche che vi faranno propendere per l'acquisto di una o dell'altra. Sarà la generazione dei giochi. Sì, una sarà più veloce dell'altra. Una avrà schermate di caricamento di 10 secondi e l'altra di 7. Una avrà un suono migliore. Una farà girare i giochi a 60fps... e l'altra pure. Ciò che conterà davvero sarà la qualità che i team di sviluppo riusciranno a raggiungere con il tempo e il budget che avranno a disposizione".

BGs, inoltre, ha anche consigliato a tutti i giocatori di fare attenzione al non ancora annunciato PlayStation VR 2, che potrebbe essere davvero sorprendente. Purtroppo, non ha aggiunto null'altro sull'argomento. Prima di salutarvi, vi consigliamo di prendere tutte queste informazioni con le pinze, dal momento che non provengono da fonti ufficiali.Intanto, in rete continuano a diffondersi voci e indiscrezioni d'ogni sorta: recentemente è apparsa una foto del retro di Xbox Series X, che mette ben in evidenza le porte posteriori, e si sono diffuse dei rumor sulla presenza di un SSD Samsung 980 QVO sotto il cofano di PS5.