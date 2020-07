PS5 personalizzabile: le foto leak mostrano le clip delle cover rimovibili

Dopo aver alimentato i rumor su Xbox Lockhart con la foto del controller bianco, la community del forum di ResetEra condivide delle immagini leak di PS5 che, se risultassero autentiche, confermerebbero la natura personalizzabile dei pannelli laterali in plastica bianca della console nextgen di Sony.

Secondo quanto riferito dagli utenti del celebre forum videoludico, gli scatti in questione sarebbero state pubblicate dall'anonimo frequentatore di un portale asiatico al lavoro presso la catena di montaggio di PlayStation 5.

Le foto immortalano infatti quella che ha tutta l'aria di sembrare una postazione per il "controllo qualità" dei pannelli in plastica bianca di PS5. Le immagini mostrano le cover sia dalla parte frontale che posteriore, rivelando così le clip in plastica che Sony, presumibilmente, ha utilizzato al posto delle viti per consentire all'utenza di applicare e rimuovere facilmente i pannelli per customizzare la console.

L'eleganza della soluzione ingegneristica che potrebbe essere stata adottata da Sony per le cover personalizzabili di PlayStation 5 fa però da contraltare alle dimensioni "generose" di questi pannelli, con uno spessore importante che suggerisce la loro importante natura di "elemento strutturale" per la gestione dei carichi della console, specie nel posizionamento in verticale.

In attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte di Sony, vi ricordiamo che l'azienda nipponica ha già confermato l'uscita di PS5 dall'aspetto personalizzabile, senza però fornire ulteriori indicazioni sulle modalità di accesso a queste customizzazioni (ad esempio con bundle speciali di PS5) o tantomeno sulle tempistiche di lancio.