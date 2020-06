PS5 personalizzata per Horizon Forbidden West: il concept spopola su Twitter

Dopo aver realizzato il concept della PS5 di Ghost of Tsushima, XboxPope va oltre e propone anche un render fan made della PlayStation 5 personalizzata per Horizon Forbidden West, attesissimo sequel di Horizon Zero Dawn.

Il design di colore grigio richiama il colore delle rocce, squarciate dai segni degli artigli delle bestie robotiche e decorate con del muschio verde che richiama ovviamente la rigogliosa vegetazione vista nel trailer. Al centro una gigantesca "H", ovvero l'iniziale del nome del gioco. Oltre alla console XboxPope ha creato anche un controller in tinta che riprende lo stesso design, con tasti di colore nero e leve analogiche grigio chiaro.

Indubbiamente un bel concept, per quanto non ufficiale il lavoro è sicuramente di pregevole fattura, non trovate? Sony ha dichiarato che personalizzare PS5 sarà più facile rispetto a PlayStation 4 e questo ha dato il via a possibili speculazioni sulla presenza di un maggior numero di modelli creati ad hoc per accompagnare il lancio di grandi giochi come i già citati Cyberpunk 2077 e appunto Horizon Forbidden West.

Al momento l'unica versione ufficiale di PS5 è quella con la doppia colorazione bianco e nera ma sono in molti a sperare in una tonalità Jet Black già al lancio.