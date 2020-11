PS5: anche Phil Spencer tesse le lodi del DualSense

Durante un'intervista ai microfoni di The Verge, il buon Phil Spencer ha elogiato la tecnologia racchiusa all'interno del DualSense, il controller di nuova generazione che permette di giocare i titoli PlayStation 5.

Ecco di seguito le dichiarazioni del boss di Xbox sulla periferica:

"Mi complimento con loro per quello che hanno fatto con il controller, non solo per le specifiche tecniche del DualSense ma anche per tutto il resto. Tutti noi dell'industria dei videogiochi dovremmo imparare gli uni dagli altri per quello che riguarda l'innovazione, sia che si tratti di modelli di distribuzione come l'Xbox Game Passi, sia che si parli di tecnologia legata ai controller come ha fatto il Wii ai suoi tempi, il quale ha avuto un impatto su noi con il Kinect e su Sony con il PlayStation Move."

Spencer ha anche detto apertamente di essere interessato all'innovazione a prescindere dalla tecnologia, che si tratti di controller, realtà virtuale o altro. Insomma, le parole del rappresentante della divisione gaming del colosso di Redmond sembrano essere piuttosto chiare: nel caso in cui il feedback aptico e i grilletti adattivi dovessero diventare dei veri e propri standard, potremmo vederli in futuro anche su Xbox.

