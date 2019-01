PS5: Piscatella di NPD sarebbe sorpreso se non fosse retrocompatibile

Fino a qualche anno fa, all'acquisto di un hardware casalingo di nuova generazione eravamo costretti a mettere da parte l'intera libreria software della console precedente, poiché non compatibile con la nuova. Non sono certamente mancate alcune gradite eccezioni, ma nella maggior parte dei casi siamo stati costretti a rassegnarci.

L'avvento delle cosiddette console mid-gen e, in particolare, gli sforzi compiuti da Microsoft con il programma di retrocompatibilità di Xbox One hanno però mescolato le carte in tavola. Sono in tantissimi, adesso, ad aspettarsi la presenza di questa funziona nella prossima generazione di console.

Da tempo si rincorrono rumor sul supporto alla retrocompatibilità in PlayStation 5. Non c'è nulla di confermato chiaramente (neppure la console esiste in via ufficiale, a voler essere precisi), ma in questi giorni ha detto la sua anche il celebre analista di NPD Mat Piscatella in un'intervista concessa a GamingBolt. A tal proposito ha riferito: "Sarei sorpreso se PlayStation 5 non fosse retro-compatibile con i contenuti PlayStation 4, inoltre Sony ha già lanciato un servizio streaming sul mercato, PlayStation Now. Non mi stupirei se seguissero questo tipo di approccio sia Xbox che PlayStation, anche se credo che lo faranno in maniera differente".

In sostanza, Piscatella crede che la retrocompatibilità sarà presente su entrambe le console di prossima generazione, anche se probabilmente la offriranno in maniera diversa. La soluzione implementata attualmente da Microsoft su Xbox One è di tipo software e soprattutto completamente gratuita per i possessori dei giochi. Seguirà questa strada anche PlayStation 5, oppure verrà affidato tutto allo streaming? Sopratutto, sarà gratuita o a pagamento (come avviene ora con PlayStation Now)? Sono tante, al momento, le domande senza risposta.

A proposito di PlayStation Now: pare che stia finalmente per arrivare in Italia.