PS5 sarà 'più divertente di PlayStation 4', il parere di Omar Sawi

Jan Klose, direttore creativo di Deck13 (team autore di Lords of the Fallen, The Surge e The Surge 2) si è recentemente espresso sulle potenzialità di PlayStation 5 e lo stesso ha fatto Omar Sawi di Chameleon Games, affermando che "PlayStation 5 sarà più divertente di PS4".

Le parole utilizzate dallo sviluppatore non sembrano avere molto senso ma durante l'intervista Sawi ha approfondito meglio la questione, spiegando come PS5 sia una console talmente potente che permetterà ai team (piccoli o grandi) di concentrarsi sul gameplay delle proprie opere, senza doversi preoccupare di limitazioni tecniche o altre problematiche legate allo sviluppo di un moderno videogioco.

Sawi afferma che "con PS4 abbiamo dovuto progettare per anni giochi in un determinato modo, con ripercussioni anche sul game e level designer, per evitare magari di aggiungere schermate di caricamento che avrebbero spezzato l'azione. Con PS5 tutto questo sarà solo un lontano ricordo. E' molto difficile mascherare i tempi di caricamento e in questa generazione abbiamo lottato tanto per ridurli al minimo. Con PlayStation 5 questo problema verrà definitivamente risolto e potremo finalmente concentrarci sugli aspetti che rendono un gioco più divertente."

Siete d'accordo con queste parole? Sono molti gli sviluppatori che hanno lodato la scelta di Sony di dotare PS5 di un disco SSD, segno evidente di come la casa giapponese abbia ascoltato attentamente i feedback degli addetti ai lavori.