PS5 è 'più ottimizzata' di Xbox Series X? Arriva un chiarimento dall'autore dell'analisi

L'analisi di James Prendergast sull'hardware delle console nextgen ha infiammato il dibattito tra gli appassionati, specie alla luce delle conclusioni a cui è giunto affermando che PS5 sarà più ottimizzata rispetto a Xbox Series X. L'eco mediatica delle sue dichiarazioni lo ha così indotto a fornire un chiarimento.

Pur essendo consapevole dell'impossibilità di determinare le effettive prestazioni delle nuove piattaforme di Sony e Microsoft in relazione al confronto tra le specifiche di PS5 e Xbox Series X, l'autore dell'analisi si è infatti spinto ad affermare che la GPU della prossima PlayStation sarebbe stata più "integrata" nell'hardware del sistema in virtù, a suo giudizio, della migliore ottimizzazione di RAM, SSD e I/O.

Dalla community si è perciò levata la protesta di chi ha evidenziato come, allo stato attuale, non sia ancora possibile effettuare un raffronto "reale" e diretto tra le due console, soprattutto per quanto concerne le differenze prestazionali tra gli SSD di PlayStation 5 e Xbox Series X e l'impatto che potrà avere la configurazione della memoria RAM (asimmetrica su XSX e simmetrica su PS5) nello sviluppo dei videogiochi nextgen.

Aggiornando la sua analisi per recepire gli spunti forniti dalla community, Prendergast chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto spiegato in precedenza, l'effettivo quantitativo di memoria RAM veloce (da 560GB/s) a disposizione di Xbox Series X non sarà di 7,5 GB ma di 10 GB, con i restanti 6 GB (da 336GB/s) deputati a gestire il flusso di dati provenienti dal sistema operativo e di altre operazioni dell'intero ecosistema hardware e software della piattaforma che richiederanno una potenza di calcolo relativamente minore.

A prescindere dall'affidabilità o meno di questo genere di analisi, l'ultima parola in tema di differenze grafiche e prestazionali di PS5 e Xbox Series X spetterà a chi, a ridosso dell'uscita delle due console prevista per Natale 2020, potrà finalmente capire come si comporteranno i videogiochi multipiattaforma e le esclusive che ne accompagneranno il lancio.