PS5 Play Has No Limits: un'affissione 3D a Milano per celebrare il nuovo spot

Il 28 ottobre 2021 è iniziata la nuova campagna di comunicazione Sony tutta incentrata sul nuovo spot di "Play Has No Limits", che mostra cosa può accadere quando il videogioco viene elevato a un livello senza precedenti nel frattempo che vari personaggi si muovono in una città concepita come se fosse una scacchiera.

Oltre alla consueta campagna pubblicitaria attraverso mezzi TV e cinema in Italia, che andrà avanti fino al prossimo 13 novembre 2021, oltre a quella digitale che proseguirà invece fino al 30 dello stesso mese, Sony ha allestito anche uno speciale billboard animato nel cuore di Milano, precisamente in via Ripa di Porta Ticinese presso i Navigli. L'affissione è stata ideata da Urban Vision in collaborazione con l'agenzia H48, che propone al pubblico il più recente spot di Play Has No Limits: il breve film racconta la storia di due Re rivali, che si scontrano in uno scenario spettacolare nel frattempo che seguono le gesta di un Pedone mentre attraversa la città in subbuglio. Nonostante le tante sfide incontrate lungo il percorso, il Pedone arriva nell'attico del Re avversario, sconfiggendolo e portando così alla vittoria la sua squadra.

L'affissione riproduce inoltre in animazione 3D il simbolo PlayStation e il DualSense, risultando così un vero e proprio tributo a tutto ciò che riguarda il mondo videoludico di Sony. Ricordiamo a tal proposito che PlayStation 5 ha appena compiuto un anno, essendo uscita il 12 novembre 2020. Di seguito ecco la lista aggiornata al 2023 delle esclusive PlayStation 5.