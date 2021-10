PS5: Play Has No Limits, tutti gli easter egg dello spot in un video

Mostrato nel corso dell'ultimo PlayStation Showcase, il frenetico trailer di PlayStation 5 intitolato "Play Has No Limits" nasconde una miriade di easter egg legati non solo ai più popolari brand targati Sony ma anche ad altre IP di successo del mondo videoludico.

Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di analizzare a fondo il trailer in questione con l'obiettivo di cogliere tutte le citazioni e gli easter egg tratti dal mondo dei videogiochi. Se siete curiosi di scoprirle tutte, allora non potete lasciarvi sfuggire il video che abbiamo appena caricato sul canale YouTube di Everyeye, nel quale trovate ogni singolo dettaglio sui segreti del filmato secondo il quale "Il gioco non ha limiti". Se volete saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche uno speciale dedicato agli easter egg e gli indizi dello spot Play Has No Limits di PlayStation 5 a cura di Giuseppe Carrabba.

