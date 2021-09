PS5: Play has no limits, il nuovo spot è esplosivo

Sony Interactive Entertainment ha diffuso il nuovo spot internazionale del brand PlayStation, intitolato "PlayStation - Play has no limits". Si tratta dello stesso cortometraggio in apertura del PlayStation Showcase, che ha dato il via all'evento digitale di Sony dedicato al futuro di PS5 e PS4.

Lo spot porta i giocatori in una città fuori dal comune, concepita come se fosse una scacchiera e dove tutto ruota attorno al mondo PlayStation. Citazioni e riferimenti alle più grandi opere first-party di Sony sono costanti nel corso del cortometraggio, che racconta le vicende di due Re rivali che si scontrano in uno scenario ad alto tasso di spettacolarità. Nel frattempo un Pedone si fa strada attraverso l'incredibile città, affrontando lungo il suo cammino una serie di sfide sempre più ardue. Il suo avversario cerca in tutti i modi di ostacolarlo, ma il Pedone riesce infine a raggiungere l'attico del Re nemico e infine a vincere la partita per la sua squadra tra il tripudio generale.

Il nuovo spot "Play has no limits" è senza dubbio tra i più originali concepiti da Sony per pubblicizzare il marchio PlayStation: che piaccia o meno, il suo stile di sicuro non passa inosservato. Nel frattempo se volete scoprire ogni dettaglio sull'evento del 9 settembre 2021, eccovi tutti gli annunci del PlayStation Showcase. Il colosso giapponese ha inoltre festeggiato un grande traguardo di recente: PlayStation 5 ha venduto oltre un milione di console in Giappone.