PS5 e PlayStation 5 Digital Edition: quali sono le differenze e cosa cambia?

Durante l'evento The Future of Gaming", Sony ha stupito tutti svelando a sorpresa l'l'aspetto definitivo di PlayStation 5... o meglio, delle due PS5.

La console next-gen di Sony arriverà sul mercato durante le festività natalizie di quest'anno in due differenti modelli: una dotata di un'unità Ultra HD (4K) Blu-Ray, e un'altra priva del lettore denominata Digital Edition. Ciò, per forza di cose, si tradurrà anche in una differenza estetica piuttosto evidente: il modello munito di lettore è più voluminoso, dal momento che presenta una forma arrotondata in basso a destra (e posizionata in verticale d ove appunto risiede l'unità disco, mentre la Digital Edition risulta simmetrica e più slanciata. A tal proposito, Sid Shuman di Sony ha dichiarato: "Anche se ci sono delle piccole differenze nell'aspetto di ciascun modello, in linea generale desideravamo offrire una console con un design grintoso, straordinario e diverso da qualsiasi generazione precedente di PlayStation".

La scelta di produrre un modello esclusivamente dedicato alla fruizione generale è stata dettata dai repentini cambiamenti ai quali sono andati incontro le abitudini dei giocatori negli ultimi anni. "Molti dei nostri clienti oggigiorno acquistano esclusivamente in digitale", ha dichiarato il Presidente e CEO di Sony PlayStation Jim Ryan. "Abbiamo pensato di fare quello che abbiamo sempre provato a fare, offrire semplicemente una scelta".



La presenza o meno del lettore sarà l'unico aspetto tecnico/estetico che differenzierà i due modelli di PlayStation 5, che quindi presenteranno sotto al cofano la stessa componentistica, incluso il medesimo SSD ad alta velocità da 825 GB. Ovviamente cambierà anche il prezzo: la Digital Edition sarà sicuramente più economica, anche se al momento è difficile quantificare il risparmio, visto Sony non ha ancora annunciato i prezzi ufficiali di PlayStation 5.