PS5, da PlayStation 5 a Play Stone 5: la bizzarra moda impazza sui social

In seguito al reveal del design del successore del DualShock 4, la community videoludica non ha mancato di analizzare ogni dettaglio, caratteristiche di design e funzionalità del DualSense di PlayStation 5.

Ora, tuttavia, il controller è diventato protagonista di una tendenza quantomeno bizzarra, scatenatasi sui social in seguito ad un evento più che ordinario. Come potete verificare in calce a questa news, semplicemente, un utente Twitter di nazionalità giapponese si è dedicato ad una passeggiata in spiaggia. Durante l'escursione si è imbattuto in un sasso che gli ha portato alla mente proprio il DualSense. Realizzato un semplice scatto, lo ha postato su Twitter, scatenando una reazione quantomeno inaspettata.

La community ha infatti reso l'immagine virale, dando vita ad un insieme di fotomontaggi e ulteriori ricerche di pietre "convertibili" in controller. Nella bizzarria del web, l'acronimo PS5 si è rapidamente trasformato da PlayStation 5 a Play Stone 5. Un trend decisamente peculiare, ma che sembra aver appassionato diversi videogiocatori: in calce a questa news potete visionare alcune creazioni a tema realizzate dal pubblico.



E se il design minimale e durevole offerto da un DualSense di pietra non vi ha convinti, non preoccupatevi: potete dirigere le vostre riflessioni in direzione delle differenze di design tra Ps5 e Xbox Series X, illustrate in uno speciale dedicato dal nostro Marco Mottura.