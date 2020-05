PS5: il PlayStation Blog apre la sezione dedicata alla nuova console

Il tag "PS5" è comparso sul PlayStation Blog americano, accanto alle voci PlayStation 4, PlayStation VR, PlayStation Store e PlayStation Plus. Segno che l'annuncio della nuova console sia ormai imminente?

Difficile dirlo, certo è che ora il nome PS5 compare con una sezione dedicata sull'organo di informazione ufficiale del mondo PlayStation. E' bene notare come in Italia la sezione PlayStation 5 sia ancora del tutto vuota (probabilmente a causa di problemi tecnici) mentre sul PS Blog USA il tag PS5 raccoglie alcuni post come quello di presentazione del DualSense, la notizia di annuncio di DiRT 5, il reveal delle specifiche tecniche di PS5 e il trailer di debutto di Godfall.

Secondo gli ultimi rumor provenienti da giornalisti e membri dell'industria affermati come Jason Schreier, Jeff Grubb e Daniel Ahmad, Sony si prepara ad annunciare la presentazione di PlayStation 5, la quale dovrebbe tenersi la prossima settimana e più precisamente tra il 3 ed il 4 giugno.

Al momento tutto tace da parte di Sony ma il sito ufficiale PlayStation ha subito recentemente anche altre modifiche che farebbero pensare appunto alla volontà di rinnovare il portale per lasciare spazio anche alla prossima componente della famiglia. Restiamo in attesa di chiarimenti e comunicazioni ufficiali che non dovrebbero tardare ad arrivare, se le date citate dovessero essere reali.