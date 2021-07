PS5 e PlayStation Home? Ancora un rinnovo del marchio per il servizio Sony

La chiusura del servizio PlayStation Home risale ormai a diverso tempo fa, con il pensionamento del contenuto su PlayStation 3 deciso da Sony nella primavera 2015.

Ecosistema virtuale volto a favorire l'incontro e l'interazione tra gli appassionati attivi su console Sony, l'universo di PlayStation Home aveva faticato a consolidarsi entro la community videoludica di PS3. Quest'ultima aveva infatti riservato un'accoglienza piuttosto tiepida al servizio di PlayStation Home, esordito in casa Sony nel corso del 2008. La non troppo significativa fortuna dell'operazione aveva dunque convinto il colosso giapponese a concludere l'esperienza nel giro di pochi anni, senza che questa fosse poi riproposta in versioni alternative.

Il destino di PlayStation Home potrebbe però ora essere destinato a mutare, con un interessante avvistamento che ha riacceso i riflettori sulla sfortunata operazione. Un rinnovo del marchio PS Home aveva infatti portato al diffondersi, ad aprile di quest'anno, di ipotesi di un suo esordio su PlayStation 5. Dopo un ulteriore periodo di silenzio, ora il trademark di PlayStation Home è stato riproposto ancora una volta da Sony, che ha provveduto ad una seconda registrazione in data 21 luglio 2021, questa volta in territorio europeo.

Ovviamente, tale avvistamento non implica un'automatica volontà di Sony di riportare in vita il servizio: per saperne di più, sarà dunque necessario attendere eventuali annunci da parte della compagnia nipponica.