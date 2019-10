PS5: ci sarà anche PlayStation Now? Yasuhiro Osaki di Sony prova a fare chiarezza

Intervistato da Famitsu, Yasuhiro Osaki ha illustrato, in qualità di responsabile della divisione Network di SIE, i piani di Sony legati al supporto a PlayStation Now su PS5.

Stando a quanto illustrato ai giornalisti del popolare sito e magazine videoludico giapponese dall'ingegnere, progettista e dirigente di Sony Interactive Entertainment, infatti, i servizi in game streaming offerti da PlayStation Now saranno uno dei punti centrali della visione next-gen di Sony.

A voler dar retta a Osaki, quindi, l'accesso alla piattaforma in cloud di PS Now sarà possibile sin dal lancio di PS5 che, lo ricordiamo, avverrà nel corso delle festività natalizie del prossimo anno, presumibilmente a dicembre 2020. L'intervista a Famitsu del responsabile della divisione Network di SIE, però, non chiarisce se la ludoteca di PlayStation Now accoglierà dei videogiochi sviluppati su PS5, anche se dubitiamo fortmente che tali titoli possano essere messi a disposizione degli utenti già dal lancio della PlayStation next-gen.

Le dichiarazioni di Osaki, a ogni modo, sembrano riallacciarsi alle informazioni contenute in un brevetto di Sony sul DualShock 5, stando alle quali il controller di PS5 dovrebbe essere in grado di connettersi ai server di gioco senza essere necessariamente "interfacciato" con la console e permettendo, quindi, un suo più facile impiego in ambiti ludici come quelli rappresentati, appunto, dal game streaming di PS Now su PC, dispositivi mobile o TV connesse alla rete.